Vlahovic trascina la Juve in Champions: show con doppietta e assist in mezz'ora, ma rinnovo lontano

In casa Juve grande protagonista è l’ex viola che mette la firma sulla rimonta ed un 4-4 rocambolesco con il Borussia Dortmund

In una serata di Champions League dal sapore d’altri tempi, è Dusan Vlahovic a prendersi tutta la scena. L’ex viola entra a gara in corso e ribalta letteralmente l’inerzia del match contro il Borussia Dortmund, siglando due gol e servendo un assist decisivo al 96esimo per il definitivo 4-4. Un pareggio che sa di vittoria per la Juventus, ma che accende inevitabilmente anche i riflettori sul futuro del numero 9 bianconero, il cui contratto è in scadenza nel 2026 e, ad oggi, senza segnali concreti di rinnovo.

Il match, giocato all’Allianz Stadium, parte con ritmi contenuti. Dopo un primo tempo bloccato e poco spettacolare con l’unica vera occasione firmata da Thuram, sventata da un ottimo Kobel è nella ripresa che succede di tutto. Adeyemi porta in vantaggio il Borussia al 51esimo con una sassata dalla distanza, ma la risposta bianconera arriva poco dopo con Yildiz, che si inventa un capolavoro alla Del Piero per l’1-1.

Il pareggio dura appena un minuto: Nmecha, ancora da fuori area, firma l’1-2. A questo punto entra Vlahovic, e il match cambia volto. Al 66esimo segna il 2-2 con una zampata da centravanti puro: è il suo quarto gol in sei partite tra club e Nazionale. La Juve però subisce ancora: Yan Couto sorprende Di Gregorio sul primo palo e segna il 2-3. Al 79esimo Yildiz colpisce un palo clamoroso, con Kobel ancora decisivo.

Sembra finita all’85esimo, quando Bensebaini trasforma un rigore per il 2-4. Ma Vlahovic non ci sta: si inserisce sul primo palo e firma la doppietta personale, poi, allo scadere del recupero, serve un cross perfetto per Kelly che di testa firma il 4-4 finale.

Una prestazione da leader assoluto per l’ex Fiorentina, che conferma il suo straordinario momento di forma. Ma in casa Juventus, oltre alla gioia per il risultato, cresce anche la preoccupazione: il rischio di perdere il serbo a parametro zero è concreto.