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Stadio, grandi club stanno seguendo Nikola Milenkovic e Jordan Vetetout...

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, per il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund mentre per il centrocampista Jordan Veretout ci sarebbe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2019 11:18
Stadio, grandi club stanno seguendo Nikola Milenkovic e Jordan Vetetout... -
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Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, per il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund mentre per il centrocampista Jordan Veretout ci sarebbe dietro il Paris Saint Germain.

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