Stadio, grandi club stanno seguendo Nikola Milenkovic e Jordan Vetetout...
Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, per il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund mentre per il centrocampista Jordan Veretout ci sarebbe...
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2019 11:18
Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, per il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund mentre per il centrocampista Jordan Veretout ci sarebbe dietro il Paris Saint Germain.