Bufera sul talento Moukoko del Borussia. Ha imbrogliato sull’età, è nato nel 2000 e non nel 2004

Bufera al Borussia Dortmund intorno a Youssoufa Moukoko, attaccante nato a Yaoundé, in Camerun, noto come il “bambino prodigio” del calcio tedesco. A 16 anni e un giorno è stato il giocatore più giovane che abbia mai giocato in Bundesliga, a 18 il più giovane di sempre ad aver partecipato ai Mondiali con la nazionale tedesca, ma ora la sua storia potrebbe essere riscritta. Dalla Germania, dove i dubbi sulla vera età dell’attaccante che ha da poco rinnovato con i gialloneri fino al 2026 a 6 milioni netti a stagione sono sempre stati molti, è emerso infatti un documento, pubblicato dal settimanale tedesco Bunte, secondo cui Moukoko sarebbe nato il 19 luglio 2000 e non il 20 novembre 2004.

La fonte tedesca ha pubblicato la copia di un certificato di nascita rilasciato a tale Youssoufa Mohamadou, sostenendo che Joseph Moukoko non sarebbe il vero padre biologico del giovane, ma che lo avrebbe adottato (facendo confermare la data di nascita dall’Ufficio Distrettuale di Amburgo) per assicurargli una carriera da calciatore in Germania.

Il documento in questione, la cui pubblicazione era stata fatta vietare da un tribunale dallo stesso Moukoko a fine 2022, non è stato autentificato e sia il padre del calciatore sia il Borussia Dortmund smentiscono la ricostruzione del settimanale, ma i dubbi restano e il caso ormai è aperto.

I media tedeschi sottolineano come in Africa sia pratica diffusa sottrarre illegalmente qualche anno ai giovani per inserirli più facilmente nei settori giovanili europei e ricordano lo scandalo che qualche anno fa colpì la selezione Under 17 del Camerun, quando il presidente della Federazione, Samuel Eto’o, si vide costretto a ritirare gran parte della squadra perché i calciatori non passarono gli esami sull’età.

Altri casi noti in passato sono stati quelli di Taribo West, Joseph Minala, Luciano (in origine Eriberto), Abedì Pelé e Anthony Yeboah. Ora La Germania si chiede se anche il nome di Youssoufa Moukoko sia da aggiungere a questa lista. Lo riporta Sport Mediaset

