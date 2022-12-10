Problema tecnico di Dazn per Fiorentina-Borussia: "Interruzione del servizio, ci scusiamo"

Poteva partire meglio per i tifosi viola il triangolare della Fiorentina, Dazn ha avuto un problema tecnico che ha oscurato i primi minuti

Fiorentina impegnata in Romania per il triangolare con Borussia Dortmund e Rapid Bucarest, allenata dall'ex viola Adrian Mutu. Le partite sono trasmesse in esclusiva da Dazn che però ha fatto partire in ritardo la visione perché c'è stato un disservizio tecnico legato all'evento. Infatti la visione della prima partita è partita con qualche minuto di ritardo, nel video è apparsa la scritta:

"Interruzione del servizio, ci scusiamo per il problema tecnico, stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio".

Non sono di certo fortunati i tifosi viola con Dazn che quest'anno non è nuovo a problemi tecnici legati alla Fiorentina, era accaduto sia in occasione della partita contro la Cremonese (i tifosi furono rimborsati) e anche in occasione di Fiorentina-Salernitana dove il primo tempo non è stato trasmesso.

LA NOTIZIA DI SKY SPORT GERMANIA

https://www.labaroviola.com/sky-sport-germania-la-fiorentina-ha-detto-al-liverpool-che-amrabat-a-gennaio-non-verra-venduto/195311/