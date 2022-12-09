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Sky Sport Germania: "La Fiorentina ha detto al Liverpool che Amrabat a gennaio non verrà venduto"

Amrabat sta facendo un grandissimo mondiale, la squadra che ha messo gli occhi su di lui è il Liverpool, ma per la Fiorentina non si tocca

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 00:01
Sky Sport Germania: "La Fiorentina ha detto al Liverpool che Amrabat a gennaio non verrà venduto" - Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sky Sport Germania: "La Fiorentina ha detto al Liverpool che Amrabat a gennaio non verrà venduto"

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il Liverpool avrebbe contattato la Fiorentina per chiedere informazioni riguardo Amrabat ma la società viola ha fatto sapere di non voler vendere il centrocampista marocchino a gennaio. Il mondiale in Qatar con il Marocco sta facendo accendere tutti i riflettori sul giocatore viola che ha il contratto in scadenza nel 2025. Anche Amrabat ha confermato la volontà di non lasciare la Fiorentina a gennaio, vuole rimanere a Firenze. Tutti i discorsi dunque sono posticipati solo a giugno.

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