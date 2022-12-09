Sky Sport Germania: "La Fiorentina ha detto al Liverpool che Amrabat a gennaio non verrà venduto"

Amrabat sta facendo un grandissimo mondiale, la squadra che ha messo gli occhi su di lui è il Liverpool, ma per la Fiorentina non si tocca

A cura di Redazione Labaroviola 10 dicembre 2022 00:01

Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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