27 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Da Bergamo esaltano Palladino: “Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo”

News

Da Bergamo esaltano Palladino: “Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo”

Redazione

27 Febbraio · 13:51

Aggiornamento: 27 Febbraio 2026 · 13:51

TAG:

AtalantaBorussia DortmundgasperinijuricPalladino

Condividi:

di

Il tecnico campano è stato esaltato dal giornale bergamasco dopo aver ribaltato la partita contro il Borussia Dortmund

Il Corriere dello Sport di Bergamo oggi ha fatto un articolo sul mister dell’Atalanta Raffaele Palladino che ha fatto l’impresa contro il Borussia Dortmund in Champions e lo ha esaltato: “A Bergamo con Juric era sparita la magia del Gasp, ora è tornata con un nuovo condottiero più giovane che viene avanti come Mosè e che ha risollevato le sorti di questa stagione cominciata con un tredicesimo posto in campionato e una prova orribile a Parigi. A Bergamo tirano un sospiro di sollievo perché il divertimento non è finito e si può ancora produrre e questa partita ribaltata segna un cambio di destino per il tecnico che appare sempre più lanciato verso una grande carriera come il suo maestro.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio