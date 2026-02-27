Da Bergamo esaltano Palladino: “Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo”

Il Corriere dello Sport di Bergamo oggi ha fatto un articolo sul mister dell’Atalanta Raffaele Palladino che ha fatto l’impresa contro il Borussia Dortmund in Champions e lo ha esaltato: “A Bergamo con Juric era sparita la magia del Gasp, ora è tornata con un nuovo condottiero più giovane che viene avanti come Mosè e che ha risollevato le sorti di questa stagione cominciata con un tredicesimo posto in campionato e una prova orribile a Parigi. A Bergamo tirano un sospiro di sollievo perché il divertimento non è finito e si può ancora produrre e questa partita ribaltata segna un cambio di destino per il tecnico che appare sempre più lanciato verso una grande carriera come il suo maestro.”