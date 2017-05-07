Kalinic, oggi emissari del Borussia Dortmund per lui.
Stando alle news di tuttomercatoweb, Sassuolo e Fiorentina non erano le uniche interessate al match di questo pomeriggio. Infatti, sembrerebbe che ad assistere al match del Mapei Stadium, ci fossero a...
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2017 20:50
Stando alle news di tuttomercatoweb, Sassuolo e Fiorentina non erano le uniche interessate al match di questo pomeriggio. Infatti, sembrerebbe che ad assistere al match del Mapei Stadium, ci fossero anche uno o più osservatori del Borussia Dortmund, con l'intenzione di esaminare la prestazione di Nikola Kalinic, purtroppo non delle più brillanti...