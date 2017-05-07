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Kalinic, oggi emissari del Borussia Dortmund per lui.

Stando alle news di tuttomercatoweb, Sassuolo e Fiorentina non erano le uniche interessate al match di questo pomeriggio. Infatti, sembrerebbe che ad assistere al match del Mapei Stadium, ci fossero a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2017 20:50
Kalinic, oggi emissari del Borussia Dortmund per lui. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
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Stando alle news di tuttomercatoweb, Sassuolo e Fiorentina non erano le uniche interessate al match di questo pomeriggio. Infatti, sembrerebbe che ad assistere al match del Mapei Stadium, ci fossero anche uno o più osservatori del Borussia Dortmund, con l'intenzione di esaminare la prestazione di Nikola Kalinic, purtroppo non delle più brillanti...

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