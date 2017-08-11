Dalla Germania, il Borussia Dortmund vende Dembelè e vuole Federico Chiesa della Fiorentina
Ousmane Dembélé verso Real Madrid e Barcellona? Il Borussia guarda a Firenze, questo è quanto riporta da Sky Sport della Germania il Borussia
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 01:19
Il Borussia Dortmund guarda in Italia per sostituire Ousmane Dembélé. Come riporta Sky Sports Germany, i gialloneri starebbero pensando infatti all'esterno della Fiorentina Federico Chiesa in vista della possibile partenza del francese, obiettivo di Barcellona e Real Madrid.
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