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Dalla Germania, il Borussia Dortmund vende Dembelè e vuole Federico Chiesa della Fiorentina

Ousmane Dembélé verso Real Madrid e Barcellona? Il Borussia guarda a Firenze, questo è quanto riporta da Sky Sport della Germania il Borussia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 01:19
Dalla Germania, il Borussia Dortmund vende Dembelè e vuole Federico Chiesa della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Borussia Dortmund guarda in Italia per sostituire Ousmane Dembélé. Come riporta Sky Sports Germany, i gialloneri starebbero pensando infatti all'esterno della Fiorentina Federico Chiesa in vista della possibile partenza del francese, obiettivo di Barcellona e Real Madrid.

 

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