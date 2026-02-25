Palladino schianta il Dortmund, il 4-1 ai gialloneri porta l’Atalanta agli ottavi di Champions

Serviva un’impresa ed è proprio quello che ha fatto l’Atalanta, che esce dalla New Balance Arena di Bergamo con la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo aver ribaltato il Borussia Dortmund nella sfida di ritorno dei playoff. Dopo il 2-0 dell’andata, i nerazzurri di Palladino giocano una partita incredibile e prima recuperano i due gol di svantaggio, poi conquistano la qualificazione battendo i tedeschi dopo un finale folle: Adeyemi sembra mandare la sfida ai supplementari, poi Kristovic si sacrifica nel recupero e viene colpito in volto restando pieno di sangue, conquistando così il rigore decisivo che Samardzic trasforma al 98′.

Lo riporta il corrieredellosport.it