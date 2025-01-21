2-1 al Dortmund, Italiano fa la storia, il Bologna non vinceva in Europa da 23 anni

Vittoria storica per diversi motivi quella dei rossoblù, importante anche per il ranking visto che è stata ottenuta contro una squadra tedesca

Primo squillo in Champions League non solo stagionale ma di tutta la storia dei felsinei, peraltro ottenuto contro i vice-campioni d'Europa.

Vincenzo Italiano lo aveva anticipato alla vigilia: solo l'idea di battere una grande del calcio europeo come il Borussia Dortmund gli avrebbe fatto venire i brividi. E così è stato, un sogno diventato realtà nella magica notte del Dall’Ara. I felsinei si sono trovati sotto al 15′, quando Guirassy ha trasformato un rigore con un cucchiaio da brividi. Ma nella ripresa, in appena due minuti, è successo di tutto: al 71′ Dallinga ha siglato il gol del pareggio, e al 72′ Iling-Junior ha firmato il definitivo 2-1, regalando ai rossoblù una vittoria storica.

Adani: “Firenze polemica, Palladino merita di continuare come lo meritavano De Rossi e Fonseca”

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