Adani: "Firenze polemica, Palladino merita di continuare come lo meritavano De Rossi e Fonseca"

Secondo l'ex difensore viola il bilancio complessivo della stagione sinora è positivo, troppo polemiche su Palladino e Colpani

L'ex difensore viola Daniele Adani ha espresso la sua opinione sul momento della Fiorentina durante un’intervista al canale YouTube Viva el Futbol:

"Firenze è un ambiente particolare, quasi ci si diverte a fare polemica. Ora nel mirino ci sono giocatori come Colpani e anche il mister Palladino. A mio avviso, la Fiorentina non aveva iniziato bene e, senza la vittoria contro il Milan, Palladino sarebbe stato esonerato. Successivamente, la serie di vittorie ha portato grande entusiasmo, riuscendo a mascherare alcuni problemi evidenti".

"Nel complesso, però, il bilancio della prima parte di stagione è positivo, e credo che Raffaele meriti di continuare. Sono convinto che, una volta presa una decisione, questa debba essere sostenuta fino in fondo. Non condivido quanto accaduto con De Rossi e Fonseca".

Iachini: “Man ha qualità e margini di crescita, ma per giocare a Firenze serve grande personalità”

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