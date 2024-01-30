Reyna alla Fiorentina? L'allenatore smentisce subito: "Mi aspetto che sia a mia disposizione venerdì"

L'allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha risposto alle voci di mercato su Giovanni Reyna al termine del match contro il Bochum

L'allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Bochum, vinto dalla squadra di casa 3-1. Si è soffermato sulla situazione di Giovanni Reyna, nome accostato alla Fiorentina nelle scorse ore. L'allenatore è stato chiaro: vorrebbe trattenere il centrocampista statunitense a Dortmund. Le sue dichiarazioni:

“Gio è un giocatore fantastico. Ovviamente non è felice quando non gioca”, ha detto Terzic, “Si vedeva che Gio è capace di influenzare il gioco dalla panchina. Aveva molta fiducia, è riuscito a creare alcune situazioni pericolose, ma è stato un po’ sfortunato nel finalizzare in una o due situazioni. Mi aspetto che sia a mia disposizione venerdì". Ha poi concluso: “Non ho sentito nient’altro. Gio è sotto contratto, Gio è un nostro giocatore e oggi è entrato bene”.

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