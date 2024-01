Fiorentina in pressing per Gudmundsson: si valuta di alzare la proposta a 25 milioni complessivi

La Fiorentina fa sul serio per Albert Gudmundsson, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro richiesti dal Genoa. La società viola non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale, sondando la volontà del Grifone con una non formale di 20 milioni, per capire se vorrà sedersi al tavolo delle trattative. Il risultato? Un “no” secco. Ma questa è solo una misura volta a capire se i genoani siano disposti ad aprire alla trattativa. La Viola non ha intenzione di arrivare alla cifre richieste dal Genoa, ma valuta di alzare la proposta a 25 milioni complessivi, mostrandosi determinata a voler portare a termine l’operazione di mercato. Lo riporta TMW.

