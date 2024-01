Bloccato il trasferimento di Kean all’Atletico Madrid, il giocatore non ha superato le visite mediche

Rallentamento nell’operazione tra Juventus e Atletico Madrid per Moise Kean, sembra dovuto a dei problemi emersi duranti le visite mediche col club madrileno. L’italiano ha subito un infortunio alla tibia che lo ha costretto a non prendere parte agli ultimi impegni del 2023 della Juventus. Un infortunio per cui lo staff medico colchonero ha riscontrato dei tempi di recupero maggiori rispetto a quelli stimati dallo staff medico italiano: sarebbe questo il motivo dello stop della trattativa.Al momento, Atletico Madrid e Juventus sono in contatto per cercare di sbloccare la trattativa impostata diversi giorni fa (in prestito oneroso, da 500mila euro, fino a giugno) e che si sarebbe dovuta concludere oggi, con la presenze di Kean nella capitale iberica, annunciata già ieri, visto che l’attaccante è stato pizzicato allo stadio per la sfida tra biancorossi e Valencia, poi vinta dai padroni di casa per 2-0: lo rivela la redazione di Sky Sport.

