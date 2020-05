Borussia Dortmund, Ds Zorc: “Goetze andrà via in estate. É una decisione presa in sintonia”

Il direttore sportivo, Michael Zorc, é intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del futuro di Goetze: “Concluderemo il rapporto con Mario Goetze in estate. E’ una decisione presa in sintonia, dopo alcuni colloqui molto sinceri: Mario è davvero un bravo ragazzo”. Sul giocatore tedesco c’é l’interesse di diverse squadre italiane.