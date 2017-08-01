Un gol di Ilicic piega e sconfigge il Borussia Dortmund. L'Atalanta vince 1 a 0 contro i tedeschi

L'ex viola trascina la sua nuova squadra e batte i tedeschi del Borussia Dortmund. Emre Mor nemmeno convocato dai gialloneri

Vittoria di prestigio per l’Atalanta che, nell’amichevole di lusso contro il più quotato Borussia Dortmund giocata in terra austriaca, si è imposta di misura con il risultato di 1-0. È vero che i tedeschi erano orfani di qualche top, su tutti Aubameyang e Dembelé, ma anche la Dea era priva del Papu Gomez e Caldara, per fare due nomi. La differenza l’ha fatta la rete di Ilicic, ben imbeccato da Freuler al 26’ della ripresa: la banda del Gasp si prepara al meglio in vista del ritorno in Europa League.

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 0-1

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Bürki (dal 46’ Reimann); Passlack, Toprak, Subotic, Beste; Rode, Dahoud, Philipp, Götze (dal 63’ Zagadou); Pulisic, Isak. All.: Bosz

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Masiello (dal 76’ Mancini), Palomino; Castagne, Freuler (dal 76’ Haas), Cristante (dal 76’ Pessina), Spinazzola (dal 76’ Gosens); Kurtic (dal 76’ Orsolini); Petagna (dal 76’ Cornelius), Ilicic (dal 76’ Vido). All.: Gasperini

Marcatori: 71’ Ilicic (A)

(Alfredopedullà.com)