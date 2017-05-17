Il Milan vuole Kalinic e mette sul piatto 30 milioni. Anche Borussia Dortmund e Roma sul bomber croato

Per il centravanti croato potrebbe scatenarsi a breve un'asta di mercato. Il Milan fa davvero sul serio...

Napoli poteva essere la sua nuova casa ma Nikola Kalinic farà di tutto per mettere la firma sui gol che aiuteranno la Fiorentina a ritrovare l’Europa.

Poi, il futuro dell’attaccante croato prenderà altre direzioni. Altre strade, che probabilmente lo faranno incrociare ancora con la panchina di Paulo Sousa.

Dopo le primissime mosse fatte dal Milan, a riaccendere i riflettori su Kalinic sono arrivate anche quelle di Roma e Borussia Dortmund. Il Milan si sarebbe sbilanciato facendo filtrare una possibile proposta economica vicina ai 30 milioni di euro. Così Roma e Borussia hanno deciso di non stare a guardare e di uscire subito allo scoperto. Ma la Roma potrà pareggiare la proposta del Milan (appunto 30 milioni) oppure eviterà di mettersi a tu per tu con il club rossonero per evitare giochi al rialzo che farebbero solo bene alle casse della Fiorentina?

Riccardo Galli - La Nazione