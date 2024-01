Niente Fiorentina per Reyna, è ufficiale: il centrocampista andrà in prestito al Nottingham Forest

Niente da fare per Giovanni Reyna, nome accostato alla Fiorentina nelle ultime ore. Il centrocampista americano lascia il Borussia Dortmund e sbarcherà in Premier League, dove giocherà con la sua nuova squadra, il Nottingham Forest. La formula è quella del prestito oneroso, giocherà in Inghilterra fino al termine della stagione. Il comunicato ufficiale del club:

“Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la firma di Gio Reyna dal Borussia Dortmund. Il ventunenne si è unito al club con un accordo di prestito fino alla fine della stagione. Nato a Sunderland, Reyna arriva al City Ground dopo aver fatto 121 presenze per il Dortmund da quando si è unita al club della Bundesliga dal New York City FC nel 2019, vincendo la Coppa di Germania con i Black and Yellows nel 2021.

Il versatile attaccante ha anche giocato 24 volte per la squadra nazionale degli Stati Uniti da quando ha fatto il suo debutto internazionale nel novembre 2020, segnando sette gol e ha vinto due titoli della CONCACAF Nations League con il suo paese nel 2020 e nel 2023.

Gio indosserà la maglia numero 20 durante il suo periodo a Trentside.

Benvenuto nella foresta, Gio!”.

Foto: Instagram Nottingham Forest

