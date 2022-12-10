Annullato gol regolare a Cabral, arbitro si inventa un fuorigioco che non c'è. Le immagini

Senza Var tornano gli errori sul fuorigioco e contro il Borussia Dortmund l'attaccante della Fiorentina Cabral è certamente sfortunato

Non è certamente fortunato in queste amichevoli Artur Cabral, il centravanti brasiliano si è visto annullare un gol regolare nei primi minuti di Fiorentina-Borussia Dortmund, nella prima sfida in programma del triangolare che vede impegnato anche il Rapid Bucarest. Il Var non è presente e il guardalinee ha segnato un fuorigioco che non c'è, ed anche nettamente, vedeva Cabral in gioco. Ecco le immagini

PARLA L'EX ALLENATORE DI KOKORIN

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