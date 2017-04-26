Equipe, duello tra Fiorentina e Borussia Dortmund per Augustin del Psg
Il giovane attaccante ha trovato poco spazio quest'anno in Francia. E secondo il quotidiano francese sarebbe duello tra Borussia e Fiorentina per prenderlo
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2017 12:52
Potrebbe proseguire in Italia la carriera di Jean-Kevin Augustin, che dovrebbe lasciare il Paris Saint-Germain con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza, prevista per il 2018. Secondo i colleghi de L’Equipe, sull’attaccante classe 1997, prodotto del settore giovanile dei Les Parisiens e accostato recentemente anche al Borussia Dortmund, ci sarebbe infatti la Fiorentina.
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