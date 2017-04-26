Equipe, duello tra Fiorentina e Borussia Dortmund per Augustin del Psg

Il giovane attaccante ha trovato poco spazio quest'anno in Francia. E secondo il quotidiano francese sarebbe duello tra Borussia e Fiorentina per prenderlo

A cura di Redazione Labaroviola 26 aprile 2017 12:52

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