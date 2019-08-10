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CorSport, in fase offensiva spunta il nome del danese Bruun Larsen del Borussia Dortmund

Secondo il Corriere dello Sport, per l'attacco spunta il nome dell'attaccante danese ventenne del Borussia Dortmund Jacob Brun Larsen. Il giocatore nella prima stagione in prima squadra ha segnato 3 g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2019 14:12
CorSport, in fase offensiva spunta il nome del danese Bruun Larsen del Borussia Dortmund -
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Secondo il Corriere dello Sport, per l'attacco spunta il nome dell'attaccante danese ventenne del Borussia Dortmund Jacob Brun Larsen. Il giocatore nella prima stagione in prima squadra ha segnato 3 gol, di cui uno in Champions League.

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