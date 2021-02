Corriere Fiorentino, Dragowski, Borussia Dortmund su di lui ma la Fiorentina alza il muro. Milenkovic andrà via

Il Dortmund segue anche Dragowski. Il portiere ha rinnovato un anno fa ma il suo rendimento ha scatenato l’interesse di diversi club. Bartolomiej sta bene a Firenze e non ha nessuna intenzione di forzare la mano, ma è ovvio che davanti a proposte allettanti potrebbe seriamente pensarci. L’intenzione della Fiorentina comunque è tenerlo. Tanto che pure per lui è pronta una proposta di adeguamento.

Niente da fare invece per Milenkovic. Il difensore se ne andrà in Inghilterra, e dalla sua cessione, i viola sperano di incassare tra i 30 e i 35 milioni. Soldi buoni, per esempio, per rilanciare l’assalto a Torreira. Il regista uruguaiano è la primissima scelta di Pradè, grazie ai contatti dei mesi scorsi, si è guadagnato un netto vantaggio su tutta la concorrenza. In questo caso però si torna al punto di partenza. Sarà lui il diesse? Lo scrive il Corriere Fiorentino.

