Romano rivela: “Reyna non andrà alla Fiorentina, pronto un contratto con il Nottingham Forest”

Una semplice suggestione di mercato, niente di più. Nella giornata di ieri, Gianluca Di Marzio aveva rivelato che sul giovane giocatore del Borussia Dortmund Giovanni Reyna aveva messo gli occhi anche la Fiorentina. Tuttavia, questa mattina l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha annunciato sui suoi profili social che il trequartista farà presto le valigie per volare in Premier League, direzione Nottingham Forest, squadra in piena lotta per la salvezza nel campionato inglese. Non resta che aspettare quale sarà la prossima mossa in entrata della società viola, a poco più di 24 ore dalla conclusione della finestra di mercato invernale.

🚨🌳 Gio Reyna to Nottingham Forest, here we go! Agreement sealed with Borussia Dortmund on loan deal.#NFFC to cover Reyna’s salary until June.

Nuno was pushing to sign him and deal now in place also with his agent Jorge Mendes.

Medical tests also booked. 🇺🇸 pic.twitter.com/PPnMgvX3Hf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024