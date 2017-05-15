Il Borussia Dortmund snobba Paulo Sousa, come nuovo allenatore sceglie Lucien Favre

Il club tedesco aveva avuto più di un colloquio con Paulo Sousa ma per il Borussia alla fine la scelta è stata un'altra..

A cura di Redazione Labaroviola 16 maggio 2017 00:44

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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