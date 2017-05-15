Il Borussia Dortmund snobba Paulo Sousa, come nuovo allenatore sceglie Lucien Favre
Il club tedesco aveva avuto più di un colloquio con Paulo Sousa ma per il Borussia alla fine la scelta è stata un'altra..
Dovrebbero essersi rivelate esatte le indiscrezioni francesi, targate Rmc Sport, che vi avevamo riportato la scorsa settimana: secondo la Bild, infatti, il prossimo allenatore del Borussia Dortmund sarà con ogni probabilità Lucien Favre. L’esperto tecnico svizzero, reduce da un’annata stratosferica alla guida del Nizza di Balotelli, avrebbe raggiunto un accordo con i gialloneri della Westfalia (che hanno pensato concretamente anche a Paulo Sousa, come sapete) sulla base di un biennale, anche se non va esclusa l’ipotesi di un annuale con opzione. Per Favre, che andrebbe a sostituire Thomas Tuchel, si tratterebbe di un ritorno in Bundesliga dopo i sei anni trascorsi tra Hertha Berlino e Borussia Moenchgladbach. Resta da capire la posizione del Nizza, alla luce del contratto attualmente in essere con l’allenatore elvetico, che dovrebbe però essere liberato.
Alfredopedulla.com