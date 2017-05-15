Labaro Viola

Il Borussia Dortmund snobba Paulo Sousa, come nuovo allenatore sceglie Lucien Favre

Il club tedesco aveva avuto più di un colloquio con Paulo Sousa ma per il Borussia alla fine la scelta è stata un'altra..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2017 00:44
Il Borussia Dortmund snobba Paulo Sousa, come nuovo allenatore sceglie Lucien Favre - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Sousa
Borussia Dortmund
Favre
Condividi

Dovrebbero essersi rivelate esatte le indiscrezioni francesi, targate Rmc Sport, che vi avevamo riportato la scorsa settimana: secondo la Bild, infatti, il prossimo allenatore del Borussia Dortmund sarà con ogni probabilità Lucien Favre. L’esperto tecnico svizzero, reduce da un’annata stratosferica alla guida del Nizza di Balotelli, avrebbe raggiunto un accordo con i gialloneri della Westfalia (che hanno pensato concretamente anche a Paulo Sousa, come sapete) sulla base di un biennale, anche se non va esclusa l’ipotesi di un annuale con opzione. Per Favre, che andrebbe a sostituire Thomas Tuchel, si tratterebbe di un ritorno in Bundesliga dopo i sei anni trascorsi tra Hertha Berlino e Borussia Moenchgladbach. Resta da capire la posizione del Nizza, alla luce del contratto attualmente in essere con l’allenatore elvetico, che dovrebbe però essere liberato.
Alfredopedulla.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok