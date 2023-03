Gollini cerca di giustificarsi: “Mie parole fraintese ma ho solo descritto un mio stato d’animo”

Dopo il durissimo sfogo contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn, il portiere del Napoli Pierluigi Gollini ha cercato di mettere una pezza, e sul suo profilo Instagram ha scritto: “Mi dispiace se le mie parole sono state fraintese. Purtroppo le cose non sempre vanno come si spera, ho descritto un mio stato d’animo personale in un momento di vita, senza rancore e con massima riconoscenza verso chi ha creduto in me e mi ha supportato”

DA DOVE NASCE LO SFOFO DI GOLLINI