Nazione, Gollini-Terracciano ultimi turnover prima della scelta definitiva 

Una poltrona per due. E lasciamo stare il film, un must per le festività natalizie, che ha fatto la fortuna di Eddy Murphy e confermato l’estro di Dan Aykroyd. Anche se questa potrebbe essere davvero l’esatta definizione che utilizzata per disegnare la Fiorentina in missione per l’Europa e anche per l’Italia. Intesa come coppa e campionato. Ma anche e soprattutto per quanto riguarda i portieri. Gollini e Terracciano in piena alternanza sono entrambi alla ricerca di continuità; nel rendimento e nelle prestazioni. Sembrava che Italiano avesse scelto: Terracciano per le gare di coppa (Conference e Italia), mentre Gollini l’uomo designato per le sfide proposte dall’incalzante calendario del campionato. San Pietro da San Felice a Cancello si era guadagnato nel corso della passata stagione il ’diritto’ di giocare in Europa. E i play off affrontati per superare il Twente e accedere ai gironi avevano confermato questa idea. Poi la partita con il Rigas ha di nuovo reso tutto incerto. Le carte sono state rimescolate e forse anche le certezze dei diretti protagonisti.

Domani toccherà molto probabilmente ancora a Gollini che in teoria avrebbe maggiore esperienza europea del compagno. In teoria, perché Terracciano, come detto, i galloni europei se li è guadagnati durante la scorsa buona stagione, dando sicurezza al reparto, con parate importanti e un gioco con i piedi che aveva spinto Italiano a preferirgli il titolare designato, ovvero Dragowski, costretto a ’emigrare’ a Spezia. Al suo posto, appunto, Gollini reduce da una Premier avara di soddisfazioni e di presenze, considerata la ’concorrenza’ del capitano degli Spurs, Hugo Lloris. Non cerca altri ’duelli’ Gollo, ma solo la possibilità di dimostrare il suo valore. A Italiano l’arduo compito di fare la scelta giusta. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BALOTELLI È UN FLOP ANCHE AL SION IN SVIZZERA: “I SUOI MOVIMENTI LIMITATI A SOTTOBICCHIERE DA BIRRA”