Nazione, la squadra si ritroverà giovedì: Milenkovic e Gollini sono i due infortunati da valutare 

Archiviata nel migliore dei modi la delicata sfida con l’Hellas Verona, Vincenzo Italiano ha concesso un po’ di riposo ai calciatori che sono rimasti a Firenze. Ieri, oggi e domani infatti giorni liberi per coloro che non hanno ricevuto la convocazione dalle rispettive nazionali. Giovedì poi la squadra si ritroverà al centro sportivo, in attesa del ritorno dei 7 nazionali nel corso della prossima settimana. In questo periodo il tecnico gigliato spera di recuperare alcuni giocatori.

Gollini, per esempio, non è stato convocato per la sfida con i gialloblù a causa di un trauma contusivo al ginocchio accusato nel corso di Istanbul Basaksehir-Fiorentina. Il classe 1995 si è fatto male proprio in occasione dello scontro che ha portato al secondo gol dei turchi, quando Gurler gli ha soffiato il pallone. Gollini non avrebbe comunque giocato domenica e, dopo la serataccia di Istanbul, dovrà riconquistare la fiducia di Italiano, che nel frattempo continuerà ad affidarsi a Terracciano. Chi gode in pieno della fiducia del tecnico è Milenkovic, alle prese con il recupero dall’infortunio all’adduttore. Stesso discorso per Dodò, anche lui alle prese con un infortunio muscolare. Il terzino brasiliano verrà rivalutato tra circa una settimana, tempi di recupero ancora da chiarire.

La prossima partita dei viola è in programma domenica 2 ottobre alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta, attualmente prima in classifica insieme al Napoli con 17 punti. Per la sfida con la squadra di Gasperini tornerà a disposizione Igor, che ha scontato la squalifica contro l’Hellas Verona. La partita contro i nerazzurri darà il via ad un tour de force che andrà avanti fino al 13 novembre, giorno dell’ultimo turno di campionato prima della pausa per il Mondiale in Qatar. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, ITALIANO POTREBBE PROVARE IL 4-3-2-1: BARAK HA SEGNATO COSÌ 11 GOL A VERONA