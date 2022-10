Tutti i giornali condannano Gollini, è il peggiore: “La sua uscita sembrava una passeggiata”

Il Basaksehir non porta bene a Gollini, il portiere della Fiorentina è il peggiore in campo. Questi tutti i voti dei principali quotidiani

La Nazione, Voto 5: La linea della difesa era tanto per cambiare altissima sul rilancio di Sengezer, ma quell’uscita a metà strada contro Aleksic resta un mistero goffo: sbagliati i tempi e anche il tentativo di costruire una barriera, seppure fuori area e con il rischio di un cartellino rosso.

La Repubblica, Voto 5: Il Basaksehir non gli porta proprio fortuna. Ancora una volta titolare dopo gli errori dell’andata in cui aveva avuto colpa tre su tre, sbaglia anche al ritorno uscendo con una leggerezza disarmante sul gol di Aleksic.

Corriere dello Sport, Voto 5: In ritardo sull’uscita perché aspetta il rinvio nei propri sedici metri e così Aleksic non gli dà scampo. Per il resto, inoperoso.

Il Tirreno, voto 5: È in colpevole ritardo nell’uscita da cui nasce il gol di Aleksic che lo anticipa con un tocco di giustezza, perché valuta male il lungo rinvio del “collega” dall’altra parte del campo. Poi, non è chiamato a fare interventi.

Gazzetta dello Sport, voto 5: Ok, l’hanno lasciato solo ma quella sembrava più una passeggiata che un’uscita sul gol di Aleksic

Tuttosport, voto 5: Horror quando esce a vuoto sulla prima rete turca

Labaro Viola, voto 4,5: La sua uscita sul gol subito è inspiegabile, perchè se decidi di uscire (sbagliando la scelta) non puoi farlo in quel modo

