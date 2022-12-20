Gollini "scaricato", la Salernitana gli preferisce Ochoa. Il messicano è già in arrivo in Italia

Non ci sarà la Salernitana nel futuro di Pierluigi Gollini. Il portiere era arrivato a Firenze per rilanciarsi, ma la sua esperienza alla Fiorentina non sta rispettando le aspettative. E qualche error...

A cura di Redazione Labaroviola 20 dicembre 2022 22:30

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