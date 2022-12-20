Gollini "scaricato", la Salernitana gli preferisce Ochoa. Il messicano è già in arrivo in Italia
Non ci sarà la Salernitana nel futuro di Pierluigi Gollini. Il portiere era arrivato a Firenze per rilanciarsi, ma la sua esperienza alla Fiorentina non sta rispettando le aspettative. E qualche error...
Non ci sarà la Salernitana nel futuro di Pierluigi Gollini. Il portiere era arrivato a Firenze per rilanciarsi, ma la sua esperienza alla Fiorentina non sta rispettando le aspettative. E qualche errore di troppo lo ha fatto scivolare dietro a Terracciano nelle gerarchie di Vincenzo Italiano. Tanto che la sua avventura a Firenze sembra essere già arrivata al capolinea. La Salernitana si era fatta avanti per il portiere ex Atalanta, ma oggi - come riporta TuttoSalernitana.com -, il club campano ha chiuso per Guillermo Ochoa, storico portiere della Nazionale messicana classe 1985. Dunque, una pretendente in meno per Gollini in vista della prossima sessione di calciomercato.
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