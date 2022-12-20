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I convocati per Fiorentina-Lugano, torna Castrovilli 8 mesi dopo l'infortunio al ginocchio. C'è Ikonè

Torna in campo domani la Fiorentina di Vincenzo Italiano per l'amichevole contro il Lugano, ecco la lista dei convocati viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 17:35
I convocati per Fiorentina-Lugano, torna Castrovilli 8 mesi dopo l'infortunio al ginocchio. C'è Ikonè -
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Foto: Instagram Castrovilli

Una bella notizia alla vigilia dell'amichevole della Fiorentina contro il Lugano in programma domani alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze, Gaetano Castrovilli torna ad essere nei convocati dopo il grave infortunio dello scorso aprile. Questa la lista completa, da segnalare la presenza anche di Ikonè e Kouamè dopo l'assenza contro il Monaco per infortunio

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