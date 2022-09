Corriere Fiorentino, Gollini ora il riscatto si complica: finora ha dato troppo poco in campo

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di Gollini, arrivato in estate alla Fiorentina. Arrivato dall’Atalanta, il portiere viola non ha dimostrato le sue qualità in campo, anzi. La Fiorentina ha trattato un prestito di 500mila euro con riscatto fissato a 8,5 milioni. Cifre che non rispecchiano il contribuito dell’estremo difensore che adesso dovrà riscattarsi da solo sul campo.

