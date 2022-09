Nazione, oggi un’altra chance per Terracciano in porta, Gollini in panchina

Terracciano titolare e Gollini in panchina. La decisione di Italiano riflette i contorni del turn over acceso con il via alla stagione, ma dopo la tappa di oggi a Bologna e quindi in vista del turno di giovedì in Conference, il tecnico viola potrebbe definire in modo ufficiale la gerarchia stagionale dei portieri che, in questo momento, vede obiettivamente in vantaggio proprio Terracciano. L’inserimento di Gollini nello spogliatoio e nel gruppo viola procede, ma evidentemente, Italiano si aspetta dall’ex Atalanta un salto in avanti sul piano del rendimento. Lo scrive La Nazione.

