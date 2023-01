Pedullà: “Gollini non torna all’Atalanta perchè Gasperini non vuole vederlo nemmeno in cartolina”

Nel corso della diretta con Passione Fiorentina su Twitch (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVENTO INTEGRALE), il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche di Gollini e del suo trasferimento alla Fiorentina in estate:

“Su Gollini noi avevamo parlato prima, oggi son bravi tutti. Non aveva senso l’acquisto da parte della Fiorentina, avendo in rosa già Terracciano che aveva fatto bene l’anno prima. Non andava preso, veniva da un periodo di grande inattività, perchè se vai al Tottenham qualcuno dovrebbe spiegarti che li non giochi perchè gioca Lloris. Avevamo già detto in estate che questa operazione sarebbe stata un flop. Gollini ha cambiato agente, pensava di andare alla Salernitana che però ha preso Ochoa, adesso tutte le porte sono occupate. Adesso Gasperini non lo vuole vedere nemmeno in cartolina come credo nemmeno lui voglia vedere in cartolina Gasperini, è una situazione difficile che non so come risolveranno”