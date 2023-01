Pedullà: “Fiorentina valuta offerte per Nico. Occhio a Boga. Pressing Empoli su Venuti. Errore Gollini”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina in diretta su Twitch sul mercato viola, queste le sue parole:

Tameze? Come Ilic ha la frustrazione di voler andare via nella passata estate ma non ci è riuscito. Il centrocampo della Fiorentina è extra large: ancora deve uscire Zurkowski dopo Maleh.

Brekalo? Non c’è stato niente con la Fiorentina ed è stata un’intuizione di mercato di Galliani: andrà al Monza.

Maleh? Mi è arrivata la certezza sull’operazione Maleh l’ 1 gennaio ed il giorno dopo avevano già fissato le visite. Ha cambiato agente recentemente e voleva giocare: non avrebbe potuto continuare a fare tappezzeria fino a giugno a Firenze. Per quanto riguarda l’operazione c’è un obbligo di riscatto e penso sia una soluzione che soddisfa entrambe le parti. La presenza di Mencucci a Lecce ha favorito un dialogo tra Corvino e la Fiorentina dopo l’addio del ds ai tempi dell’insediamento di Commisso.

Novità Zurkowski? Lui vuole andare all’Empoli: i rapporti tra le due società, però, si sono interrotti in modo brusco questa estate. Bisogna vedere se deciderà Zurkowski o qualcun altro: io penso che deciderà il calciatore e se lui aprirà ad altre soluzioni, oltre all’Empoli, può trasferirsi in qualche giorno perchè ha tanto mercato. C’è il rischio che possa rimanere ancora bloccato a Firenze ma dipende tutto da lui: il giocatore ha in testa solo l’Empoli ma la cosa importante è che è un calciatore che ha davvero tantissimo mercato.

Situazione attacco? Nico Gonzalez non è incedibile: deve, però, essere una proposta congrua e faccio fatica a considerare club importanti in Serie A che possano interessarsi a lui. In quella zona di campo la possibilità potrebbe essere il nome di Boga ma Ikonè sta iniziando a far vedere qualcosa e doveva adattarsi al nostro calcio. Non ho notizie su Sabiri e Brekalo non c’è mai stato: l’unico nome spendibile è Boga. L’Atalanta, con un’offerta di 3 milioni di prestito oneroso ed un diritto di riscatto che diventa obbligo con l’accesso in Conference a 14/15 milioni, può cedere: inoltre il giocatore ha cambiato agente ed è entrato nella scuderia di Ramadani che come ben sappiamo è una figura vicina alla Fiorentina

Bonaventura? C’è la volontà reciproca di continuare insieme e non è una novità, ha dimostrato attaccamento. La visita del suo agente lo fa intendere: uno come Bonaventura lo vorrei sempre nonostante gli anni che passano per tutti.

Castrovilli? Bisogna pensare che c’è la Conference e nel 4231 un posto per tre non vuol dire affollamento anche perchè c’è sempre la possibilità di cambiare sistema e tornare al 433. Quindi Castrovilli può fare anche la mezz’ala.

Gollini e Venuti? Gollini non andava preso a causa del periodo di grande inattività al Tottenham. Ha cambiato agente per andare alla Salernitana ma gli hanno preferito Ochoa. Per Venuti la situazione è diversa: ha qualcosa a livello di mercato come con l’Empoli che ha fatto pressione ma non credo ci siano i margini per ora. La Fiorentina ha sempre gli occhi sul suo Niccolò Pierozzi che sta facendo una grande stagione in Serie B.

Dutu e Agostinelli? Inzaghi ha ringraziato tutti per la professionalità: con l’esplosione di Fabbian ha perso il posto Crisetig che per la Serie B è un valore aggiunto. Questo ha portato a limitare il minutaggio di Agostinelli. Sono due ragazzi che non sono mai entrati nelle rotazioni ma hanno una valanga di richieste in Serie C: non dipende a questo punto dalla Reggina ma penso che andranno a giocare.

