Italiano: “Amrabat non farà come Vlahovic. Nico a breve torna in gruppo, Maleh aveva chiesto cessione”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita contro il Monza di campionato, queste le parole in conferenza dell’allenatore della Fiorentina:

“Ricominciamo con le partite che contano e che fanno la differenza, abbiamo voluto far tante partite per non perdere il ritmo, cercheremo di ricominciare come avevamo concluso, vero che avevamo perso ma eravamo in grande crescita, secondo me abbiamo lavorato bene, è stata un’anomalia per tutti, abbiamo cercato di mettere a posto alcune cose, vediamo come ci arriviamo soprattutto da un punto di vista mentale, non solo per il mondiale ma anche per i 10 giorni di vacanza. Amrabat è arrivato l’1, si è allenato poco con la squadra, non so come stia di testa, lui sta bene ma valutiamo domani, lo vorrei al 100% sotto tutti i punti di vista

Abbiamo fatto amichevoli di livello, abbiamo dimostrato di avere la concentrazione giusta, vincere crea mentalità, credo ci abbia dato tanto, in certe situazioni potevamo essere più concreti ma la voglia e l’abnegazione, i ragazzi sono tornati carichi dalle vacanze.

Per Castrovilli dobbiamo stare molto attenti, ginocchia a posto, sta bene, è libero di testa, deve ritrovare le amichevoli, è partito sparato ma la condizione non è al top, nel 3 di centrocampo lui può ricoprire tutti i ruoli ma quello del trequartista credo possa essere il suo ruolo per dinamismo e inserimento. Non forzando e con calma lo rimetteremo in carreggiata

Non abbiamo parlato di Amrabat con la società, fa piacere avere un proprio calciatore apprezzato, fa ben sperare anche a noi, stava crescendo bene, credo sia carico ed ha ottenuto un risultato storico. La soddisfazione più grande è averlo visto in un ruolo che lui non era convinto di non poter stazionare, al mondiale ha affrontato campioni assoluti, in quella zona lui è sempre stato un po restio invece può fare la differenza. Può crescere ancor di più nella distribuzione della palla

Stiamo aspettando il rientro di Nico e Sottil, gli abbiamo avuti poco, per quello che posso dire Gonzalez sta riprendendo, entro pochi giorni tornerà a lavorare con il gruppo, per Sottil è pò più lunga dopo l’operazione, il primo pensiero è avere loro.

Cabral non aveva fatto gol in precedenza, non era stato perfetto ma si sta lavorando per i compagni, corre e dà una mano. Tutti abbiamo fiducia nei nostri attaccanti, siamo un gruppo che ha voglia, spero che Jovic e Cabral prendano più confidenza con il gol, in loro c’è tanta fiducia

Mandragora non è a disposizione per la partita di domani, nulla di serio, ha un piccolo fastidio e lo recupereremo a breve, Venuti è recuperato al 100%.

Il Monza è una di quelle squadre che rientra nel livello di difficoltà enorme, come Atalanta, Verona, Roma, Torino, ti vengono a prendere uno contro uno, propongono, sono bassi e fanno pressing, sono entrati nella testa del loro allenatore, ti possono mettere in grande difficoltà per quello che ho detto prima. Con la squadra ho battuto sotto l’aspetto mentale perchè siamo stati tanto fermi

Maleh aveva chiesto di giocare, è stato accontentato, lo ringrazio per quanto ci ha dato, anche Zurkowski ha questa necessità, vediamo quello che accade. Giocare con il mercato aperto è un problema comune per tutti ogni anno, spero che non ci sia questo problema anche perchè abbiamo poche situazioni borderline

