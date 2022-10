Probabile formazione: Gollini in porta, Milenkovic torna dal 1’. Sottil out

Vigilia di Hearts-Fiorentina, per i viola una sfida fondamentale. La squadra di Italiano infatti ha un solo punto nel girone di Conference League, domani sera a Edimburgo serve una vittoria per superare gli scozzesi e tentare una complicata rimonta nei confronti del Basaksehir. Il tecnico gigliato deve fare i conti con alcune assenze, soprattutto tra gli attaccanti esterni. Ikoné è squalificato, quindi resterà a Firenze. Sottil si è allenato a parte anche ieri, con ogni probabilità non sarà a disposizione per la partita di domani a Tynecastle Park.

Segnali incoraggianti invece da Nico Gonzalez, che in questi giorni si sta allenando con i compagni. Resta da capire se l’argentino potrà partire titolare oppure se Italiano preferirà inserirlo a gara in corso. Saponara è a disposizione, così come Kouamé, che questa volta dovrebbe essere impiegato nel ruolo di attaccante esterno (più per esigenza che per scelta). Per il ruolo di centravanti ballottaggio tra Cabral e Jovic, con il brasiliano in vantaggio. In difesa è atteso il ritorno di Milenkovic, che tornerà in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre un mese (ultima presenza il 3 settembre, Fiorentina-Juventus).

Per la porta il favorito è Gollini, che vuole riscattarsi dopo la serataccia di Istanbul. Ottimi segnali da parte di Dodò: lunedì il terzino brasiliano è tornato ad allenarsi sul campo dopo oltre 3 settimane di stop. Il classe 1998 ha ricominciato a fare esercizi con il pallone e già ieri si è allenato in gruppo, il suo rientro quindi sembra più vicino del previsto. In mezzo al campo ci sarà Amrabat, che dopo il problema fisico accusato in Fiorentina-Verona ha giocato col suo Marocco e adesso è pronto a riprendersi il posto da titolare. Stamani alle 10:15 la Fiorentina svolgerà la rifinitura al centro sportivo, poi la squadra volerà a Edimburgo. In Scozia, nel tardo pomeriggio, prenderanno la parola mister Italiano e un calciatore per presentare la partita di domani. Lo scrive La Nazione.

