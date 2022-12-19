Antognoni non ha dubbi: "Amrabat? Se la Fiorentina vuole rinforzarsi non può mandarlo via"

La Fiorentina non ha bisogno di molti acquisti

Giancarlo Antognoni, ha prlato a margine del Trofeo Maestrelli, ecco le sue parole rilasicate a TMW:

Castrovilli, Sottil e Nico Gonzalez saranno i nuovi acquisti della Fiorentina? "Castrovilli è sicuramente un punto di riferimento importante, ma mi aspetto ci sia il contributo anche da parte di qualche giocatore che non ha reso come si pensava. Amrabat ha fatto bene al Mondiale e tornerà diverso, più determinato. La Serbia di Milenkovic non è andato benissimo ma speriamo possa fare il suo ritorno del modo migliore. La Fiorentina non credo abbia bisogno di tanti acquisti".

Come ritorna Amrabat dopo il Mondiale? "Ha fatto bene, col Marocco ha mostrato un carisma diverso e ci auguriamo possa fare così bene anche nella seconda parte di stagione. Venderlo subito o aspettare giugno? Va chiesto agli interessati. Non credo lascerà la Fiorentina, se si vuole rinforzare non può pensare di dare via un giocatore che ha fatto bene".

I giovani viola in rampa di lancio? "Li conosco dalla Primavera. Bianco ha già assaporato l'anno scorso l'obiettivo della prima squadra, Amatucci è ancora più giovane. Il salto dalla Primavera alla Serie A è difficile".

Ti aspettavi questo rendimento negativo di Gollini? "Purtroppo non è andata come si pensava, quindi un ripensamento sul portiere ci può stare. O uno gli dà fiducia oppure non so cosa succederà".

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