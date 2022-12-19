Il Milan prova ad inserirsi per Amrabat ma parte indietro rispetto alle big inglesi: il punto

Oltre alle sirene inglesi e spagnole, una nuova concorrente è pronta ad inserirsi nella corsa per il marocchino, il Milan

Dopo un ottimo inizio di stagione con la maglia viola e un mondiale straordinario con la maglia marocchina, è ormai ben noto il fatto che Amrabat abbia attirato le attenzioni dei maggiori club europei. Liverpool, Tottenham e Barcellona sono infatti vigili sul giocatore il cui cartellino ammonta oramai a circa 40 milioni di euro. Nonostante la Fiorentina abbia ribadito più volte la sua volontà di tenere il giocatore fino alla fine della stagione, il pressing sul centrocampista marocchino continua ad aumentare e nuove squadre si stanno inserendo: secondo quanto riporta Pianeta Milan infatti, i rossoneri vorrebbero provare a fare un tentativo pur sapendo di non avere le risorse finanziarie pari a quelle inglesi. Inoltre la volontà del giocatore sembrerebbe quella di proseguire la carriera al Liverpool, squadra che si è mossa prima di tutti, dopo aver terminato la stagione sulle rive dell'Arno.

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