Dalla Germania, interesse della Fiorentina per Brekalo: sabato in panchina. C'è anche il Monza

La scelta di lasciare il Torino non ha dato i frutti voluti e Josip Brekalo, forse, starà già rimpiangendo di essere tornato in Germania. Il croato ha preferito il Wolfsburg, con cui ha un contratto f...

La scelta di lasciare il Torino non ha dato i frutti voluti e Josip Brekalo, forse, starà già rimpiangendo di essere tornato in Germania. Il croato ha preferito il Wolfsburg, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2023, per cercare di convincere l'allenatore e la dirigenza a rinnovare l'accordo. Le cose non sono andate così, il legame con Niko Kovac non è sbocciato e l'esterno ha perso anche la possibilità di partecipare al Mondiale con la Crozia. Sabato è rimasto in panchina nell'amichevole contro il Brentford e questo, secondo Sport Bild, potrebbe essere un indizio in chiave mercato: Monza e Fiorentina sono alla finestra.

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