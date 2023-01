TMW, Gollini al Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Saluta Firenze dopo 6 mesi

Finisce l’avventura di Gollini a Firenze con la maglia della Fiorentina solo dopo 6 mesi dal suo arrivo in Toscana. Il portiere si trasferisce al Napoli per fare il vice Meret, la formula del suo arrivo in Campania, tramite l’Atalanta, proprietaria del cartellino, è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, come riportato dal direttore di TMW, Niccolò Ceccarini.

I RUMORS SU AMRABAT AL BARCELLONA