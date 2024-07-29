Dietrofront sul trasferimento di Gollini al Monza: il portiere ex Fiorentina per ora resta all'Atalanta

L'ex portiere della Fiorentina Gollini non sarà un nuovo giocatore del Monza. Il trasferimento è saltato, per ora resterà all'Atalanta

Gollini al Monza sembrava un affare ormai concluso. Tuttavia, nelle ultime ore ci sono state delle complicazioni negli accordi tra le parti, che hanno portato la trattativa a spegnersi definitivamente. Il portiere ex Fiorentina, in forza all'Atalanta, avrebbe dovuto lasciare nuovamente Bergamo in prestito con diritto di riscatto, ma così non sarà. Adesso, il suo entourage dovrà trovare una nuova soluzione. A riportarlo è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

MUNTEANU VERSO IL CLUJ

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