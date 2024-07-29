Labaro Viola

Dietrofront sul trasferimento di Gollini al Monza: il portiere ex Fiorentina per ora resta all'Atalanta

L'ex portiere della Fiorentina Gollini non sarà un nuovo giocatore del Monza. Il trasferimento è saltato, per ora resterà all'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2024 13:35
Dietrofront sul trasferimento di Gollini al Monza: il portiere ex Fiorentina per ora resta all'Atalanta - Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Atalanta
Gollini
Monza
Condividi

Gollini al Monza sembrava un affare ormai concluso. Tuttavia, nelle ultime ore ci sono state delle complicazioni negli accordi tra le parti, che hanno portato la trattativa a spegnersi definitivamente. Il portiere ex Fiorentina, in forza all'Atalanta, avrebbe dovuto lasciare nuovamente Bergamo in prestito con diritto di riscatto, ma così non sarà. Adesso, il suo entourage dovrà trovare una nuova soluzione. A riportarlo è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

MUNTEANU VERSO IL CLUJ

https://www.labaroviola.com/dalla-romania-sicuri-la-fiorentina-cedera-a-titolo-definitivo-munteanu-al-cluj-per-23-milioni-di-euro/262297/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok