Dalla Romania sicuri: "La Fiorentina cederà a titolo definitivo Munteanu al Cluj per 2,3 milioni di euro"

L'attaccante della Fiorentina Munteanu dovrebbe tornare a giocare in patria con la maglia del Cluj. Trasferimento da 2,3 milioni di euro

Munteanu al Cluj, ci siamo. Secondo quanto riportato dal portale rumeno Fanatik.ro, l'attaccante della Fiorentina sarebbe in procinto di tornare in patria, questa volta al Cluj e a titolo definitivo. Infatti, le due società avrebbero trovato un accordo a 2,3 milioni di euro, andando così a rimpinguare le casse della Fiorentina. Munteanu guadagnerebbe 30 mila euro al mese nel primo anno, con stipendio a salire fino ad arrivare a 50 mila euro al mese al quinto anno di contratto.

CAJUSTE PIACE ALLA FIORENTINA

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