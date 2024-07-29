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Dalla Romania sicuri: "La Fiorentina cederà a titolo definitivo Munteanu al Cluj per 2,3 milioni di euro"

L'attaccante della Fiorentina Munteanu dovrebbe tornare a giocare in patria con la maglia del Cluj. Trasferimento da 2,3 milioni di euro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2024 13:19
Dalla Romania sicuri: "La Fiorentina cederà a titolo definitivo Munteanu al Cluj per 2,3 milioni di euro" -
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Munteanu al Cluj, ci siamo. Secondo quanto riportato dal portale rumeno Fanatik.ro, l'attaccante della Fiorentina sarebbe in procinto di tornare in patria, questa volta al Cluj e a titolo definitivo. Infatti, le due società avrebbero trovato un accordo a 2,3 milioni di euro, andando così a rimpinguare le casse della Fiorentina. Munteanu guadagnerebbe 30 mila euro al mese nel primo anno, con stipendio a salire fino ad arrivare a 50 mila euro al mese al quinto anno di contratto.

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