Notizie Cluj Fiorentina

Ora è ufficiale, Monteanu non è più un giocatore della Fiorentina: passa al Cluj a titolo definitivo
31 luglio 2024 17:23
Nazione: "La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Cluj per la cessione a titolo definitivo di Munteanu"
30 luglio 2024 10:22
Dalla Romania sicuri: "La Fiorentina cederà a titolo definitivo Munteanu al Cluj per 2,3 milioni di euro"
29 luglio 2024 13:19
In Romania sicuri: "Il Cluj ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Munteanu"
16 luglio 2024 14:15
Pres. Cluj: "Contatti con la Fiorentina per Munteanu. Piace a tutti in Romania, ma non faremo aste"
15 luglio 2024 14:30
Archivio