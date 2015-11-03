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Notizie Cluj Fiorentina

Ora è ufficiale, Monteanu non è più un giocatore della Fiorentina: passa al Cluj a titolo definitivo

31 luglio 2024 17:23

Nazione: "La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Cluj per la cessione a titolo definitivo di Munteanu"

30 luglio 2024 10:22

Dalla Romania sicuri: "La Fiorentina cederà a titolo definitivo Munteanu al Cluj per 2,3 milioni di euro"

29 luglio 2024 13:19

In Romania sicuri: "Il Cluj ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Munteanu"

16 luglio 2024 14:15

Pres. Cluj: "Contatti con la Fiorentina per Munteanu. Piace a tutti in Romania, ma non faremo aste"

15 luglio 2024 14:30

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Sett. 31 Sett. 29