Ora è ufficiale, Monteanu non è più un giocatore della Fiorentina: passa al Cluj a titolo definitivo

Monteanu non è più un giocatore della Fiorentina, passa al Cluj a titolo definitivo dopo 2 stagioni nella Primavera della Fiorentina

Louis Monteanu non è più un giocatore della Fiorentina. L'attaccante classe 2002 era tornato a Firenze in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo futuro, gli stessi che lo riporteranno in patria, precisamente al Cluj. Il club rumeno lo ha acquistato a titolo definitivo, permettendo al giovane Monteanu di vivere una nuova avventura. Il comunicato della sua nuova squadra:

"I Club CFR 1907 Cluj e Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il trasferimento definitivo dell'attaccante Louis Munteanu!

Prodotto della Gheorghe Hagi Football Academy, Louis ha debuttato sul primo palcoscenico del calcio rumeno a soli 17 anni, con la maglia della squadra del mare, squadra per la quale ha segnato un totale di 86 partite, 25 gol e 11 assist decisivi.

In Italia, Munteanu ha giocato per due stagioni alla Fiorentina Primavera, squadra per la quale ha giocato 40 partite, segnando 13 gol ed essendo autore di quattro assist decisivi.

🇷🇴Titolare titolare della nazionale giovanile della Romania, il 22enne attaccante ha collezionato 46 presenze sotto il tricolore, riuscendo a esordire in prima nazionale nella partita contro la Bielorussia nell'ottobre 2023 💪🏻

Gli auguriamo benvenuto in Gruia e tanti successi con la maglia della nostra squadra!"

TESSMANN INCANTA GLI USA, ALLA CBS: “NUOVA RISORSA PER LA NAZIONALE MAGGIORE. MEDIANO INTELLIGENTE”

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