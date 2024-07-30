Nazione: "La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Cluj per la cessione a titolo definitivo di Munteanu"
Affare in chiusura tra Fiorentina e Cluj per l'attaccante viola Munteanu, pronto a tornare in patria per circa 2,5 milioni
Louis Munteanu sembra pronto a lasciare la Fiorentina a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe trovato un accordo con il Cluj per una cifra pari a 2,5 milioni di euro. L'attaccante rumeno sarà impegnato oggi nell'amichevole contro l'Hull City insieme al resto della squadra. Al termine della partita rientrerà in Italia con il gruppo, ma solo temporaneamente, poiché successivamente dovrà recarsi in Romania per sottoporsi alle visite mediche.
Nazione: "Mckennie-Fiorentina? C'è il problema ingaggio e il giocatore ancora non ha aperto ai viola"
https://www.labaroviola.com/nazione-mckennie-alla-fiorentina-lo-scoglio-e-lingaggio-lui-non-ha-ancora-aperto-ai-viola/262380/