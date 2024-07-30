Nazione: "McKennie alla Fiorentina? Lo scoglio è l'ingaggio. Lui non ha ancora aperto ai viola"

La Juve può lasciarlo partire per 10 milioni

Tra i nomi per il centrocampo viola c'è quello di Weston McKennie. La Juventus potrebbe far partire il centrocampista americano per una cifra intorno ai 10 milioni, ma il problema per la Viola rimane l'ingaggio visto che McKennie con i bianconeri guadagna 2,5 milioni a stagione. Il centrocampista non ha ancora aperto al trasferimento in viola, probabilmente aspetta altre proposte dall'estero e non è escluso un suo ritorno in patria. Lo scrive La Nazione.

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