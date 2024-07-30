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Tuttosport: "Il piano della Fiorentina è McKennie per Amrabat ma per il marocchino servono 18 milioni"

McKennie potrebbe essere disposto ad abbassarsi l'ingaggio. Ma c'è da cedere prima Amrabat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2024 09:18
Tuttosport: "Il piano della Fiorentina è McKennie per Amrabat ma per il marocchino servono 18 milioni" -
Rassegna Stampa
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Weston McKennie è più di una semplice idea per la dirigenza viola, ma l'unico modo per portare lo statunitense a Firenze è quello di trovare una sistemazione ad Amrabat. Il marocchino è alla ricerca di una sistemazione, il Manchester United non ha riscattato il cartellino ma il calciatore ritiene finita la sua avventura in riva all'Arno. Domani il giocatore è atteso al Viola Park, dove con la dirigenza si cercherà una soluzione che accontenti entrambi. McKennie-Amrabat operazione ad incastro? Al momento non è così semplice, i gigliati vorrebbero ricavare 17/18 milioni dalla cessione del marocchino, operazione che potrebbe sbloccare l'arrivo di McKennie, la Juve però deve abbassare le pretese. Lo stesso giocatore potrebbe accettare di abbassare il proprio ingaggio (attualmente di 2,5 milioni) in cambio di un accordo con i viola. Lo scrive Tuttosport.

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