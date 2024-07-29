Pedullà: "Summit per il rinnovo di Ranieri, il difensore è pronto a rinnovare il contratto con la Fiorentina"

Luca Ranieri si appresta a prolungare il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Una svolta che era nell’aria da diversi giorni e che probabilmente consumerà i passaggi decisivi nel corso della pros...

Luca Ranieri si appresta a prolungare il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Una svolta che era nell’aria da diversi giorni e che probabilmente consumerà i passaggi decisivi nel corso della prossima settimana. Ranieri ha un contratto attualmente in scadenza nel 2026, dovrebbe prolungare per un altro paio di stagioni. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

DALLA SPAGNA SCRIVONO: “LA FIORENTINA PER LA PORTA HA FATTO UN SONDAGGIO PER DE GEA”

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