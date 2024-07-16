In Romania sicuri: "Il Cluj ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Munteanu"

Dalla Romania annunciano che il Cluj ha raggiunto l'accordo per il trasferimento definitivo di Munteanu dalla Fiorentina

Louis Munteanu e Fiorentina sono destinati a separarsi nuovamente, stavolta per sempre. Secondo quando annunciato da Cluj News su X, la società rumena e la Fiorentina avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento dell'attaccante nel suo paese natale. Attualmente, rimangono ancora da decidere i dettagli sul suo contratto e le cifre che andrà a percepire.

DOMANI LE VISITE DI MILENKOVIC AL NOTTINGHAM

https://www.labaroviola.com/tmw-rivela-domani-le-visite-mediche-di-milenkovic-con-il-nottingham-firmera-un-contratto-fino-al-2029/260883/