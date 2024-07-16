In Romania sicuri: "Il Cluj ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Munteanu"
Dalla Romania annunciano che il Cluj ha raggiunto l'accordo per il trasferimento definitivo di Munteanu dalla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2024 14:15
Louis Munteanu e Fiorentina sono destinati a separarsi nuovamente, stavolta per sempre. Secondo quando annunciato da Cluj News su X, la società rumena e la Fiorentina avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento dell'attaccante nel suo paese natale. Attualmente, rimangono ancora da decidere i dettagli sul suo contratto e le cifre che andrà a percepire.
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