TMW rivela: "Domani le visite mediche di Milenkovic con il Nottingham, firmerà un contratto fino al 2029"

Tutto pronto per il trasferimento di Nikola Milenkovic dalla Fiorentina al Nottingham Forest. Dopo aver trovato un accordo con la Fiorentina sulla base di un'offerta da dodici milioni di euro più tre...

Tutto pronto per il trasferimento di Nikola Milenkovic dalla Fiorentina al Nottingham Forest. Dopo aver trovato un accordo con la Fiorentina sulla base di un'offerta da dodici milioni di euro più tre di bonus, il club inglese ha fissato per domani le visite mediche del difensore serbo che, dopo i test fisici, firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Con Milenkovic in uscita, la Fiorentina sta ora provando a inserirsi nella trattativa tra Lecce e Rennes per Marin Pongracic per strappare il centrale croato alla società bretone. Già depositato, invece, il contratto di Nahuel Valentini: in scadenza col Boca Juniors a dicembre, il calciatore argentino arriverà a Firenze a gennaio o già questa estate se con la società sudamericana si troverà un accordo sull'indennizzo. Lo scrive Tuttomercatoweb

PONGRACIC TENTATO DALL'OFFERTA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-pongracic-molto-tentato-dallofferta-della-fiorentina-linserimento-viola-e-stato-forte/260878/